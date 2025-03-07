«У него всегда все хорошо»: сын 4-й год поздравляет маму с 8 Марта из зоны СВО

На фото: 2021 год. Елена Шигабутдинова с сыновьями Русланом (слева) и Ниязом (справа) в день своего 50-летия / Фото из семейного архива

Четвертый год подряд Руслан Шигабутдинов из Пестречинского района Татарстана поздравляет свою маму с 8 Марта из зоны специальной военной операции.

Мама военного всегда живет в ожидании звонка, а когда этот звонок раздается, на душе у нее становится немного спокойнее. Для Елены Николаевны каждый разговор с сыном – бесценный момент. Руслан всегда старается успокоить маму: «Все хорошо, не переживай», – эти слова он повторяет с детства, скрывая от нее трудности и опасности своей службы.

Руслан оказался на передовой за полгода до частичной мобилизации. За это время он участвовал в многочисленных боестолкновениях, неоднократно оказывался под огнем, но неизменно вел за собой подчиненных и проявлял выдающееся мужество.

«Он никогда не жалуется, никогда не рассказывает о сложностях, – говорит Елена Николаевна. – Мы узнаем обо всем уже потом, когда появляются награды и благодарности от командования. А он всё так же говорит: «У меня всё в порядке, мама. Лишь бы вы спали спокойно».

Военная карьера Руслана началась еще в старших классах, когда он решил поступать в Казанское высшее военное командное училище. Выбор в пользу роты почетного караула стал первым серьезным шагом на его пути.

После выпуска лейтенант Шигабутдинов был направлен в воинскую часть на Дальнем Востоке, где проходил службу в Еврейской автономной области. Позже он продолжил службу в Белогорске. Несмотря на расстояния, он всегда находил возможность связаться с родными.

«Руслан – настоящий офицер, – рассказывает его жена Евгения. – В любых ситуациях он остается сдержанным, никогда не показывает усталости или сомнений. Я знаю, как ему тяжело, но он держится ради нас».

С начала участия в спецоперации подполковник Шигабутдинов неоднократно демонстрировал личное мужество. Его подразделение выполняло задачи по обеспечению безопасности, разведке и организации обороны на стратегически важных направлениях.

«Он рассказывал только поверхностно, – говорит отец, Гильман Гимранович. – Мол, всё идет по плану, ребята молодцы, справляемся. Но когда приходят награды, когда его сослуживцы говорят, каким он стал командиром, мы понимаем, через что он прошел».

Руслан Шигабутдинов награжден медалями «За заслуги перед Отечеством», «За воинскую доблесть», а также медалями Суворова и Жукова. Эти награды говорят о том, что его вклад в боевые действия действительно значителен.

На фото: 2007 год. День присяги курсанта Руслана Шигабутдинова. С ним рядом мама Елена Николаевна, папа Гильман Гимранович и младший брат Нияз / Фото из семейного архива

Жена Евгения с двумя сыновьями все это время жила у родителей мужа в Пестрецах. Старший сын, 12-летний Ратмир, понимает, что отец находится в зоне боевых действий, пишет ему письма и мечтает пойти по его стопам. Младший, Реналь, родился уже после начала СВО, и отец смог увидеть его только на десять дней во время короткого отпуска.

«Когда Руслан приезжает домой, для нас это праздник, – говорит мама. – Мы все собираемся за большим столом, пеку бэлеш, дети и внуки радуются. Это редкие моменты, но именно они дают нам силы ждать его снова и снова».

Семья гордится своим сыном и мужем, зная, что он делает важное дело. А сам Руслан, несмотря на все тяготы службы, находит в себе силы поддерживать родных. «Мама, я тебя очень люблю», – говорит он при каждом звонке. И этого достаточно, чтобы сердце матери продолжало ждать.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.