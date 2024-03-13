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У мемориального комплекса парка Горького в Казани заменят гранитную плитку
В столице Татарстана рабочие начали демонтировать гранитную плитку у мемориального комплекса парка имени Горького. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Обновить покрытие попросили сами горожане, потому что гранитная плитка оказалась слишком скользкой. Теперь ее заменят плиткой, прошедшей термическую обработку: она будет шероховатой, что предупредит скольжение.
Кроме того, предполагается обновить забор, соединяющий площадку с территорией стадиона «Трудовые резервы». Будет установлено проницаемое ограждение, создающее эффект массива зеленых насаждений.
Работы планируется завершить летом. Стела павшим за Советскую власть и памятник Неизвестному солдату не будут затронуты ими, заверили в Комитете внешнего благоустройства исполкома Казани.
В прошлом году в парке Горького провели реконструкцию входной группы. Ведутся работы на подземном переходе: один павильон построен, второй предполагается возвести к 16 июня текущего года. Перенесены находящиеся по соседству остановки общественного транспорта.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани начали обновлять брусчатку на улице Баумана.
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