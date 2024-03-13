В Казани начали обновлять брусчатку на Баумана

фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани

В Казани стартовали работы по благоустройству центральной улицы города – Баумана. Соответствующие фотографии опубликовала администрация Вахитовского и Приволжского районов столицы РТ. Отмечается, что сейчас «старый слой взламывают» на смотровой площадке над вестибюлем станции метро «Кремлевская».

Весь спектр работ пройдет на участке от улицы Чернышевского до Профсоюзной. По данным мэрии, «локальный ремонт планируется выполнить до конца октября в ходе подготовки к эксплуатации улицы в зимний период времени».

Ранее сообщалось, что строительство подземной галереи на главной улице города временно отложили из-за поиска «огромных» финансовых средств, которых на данный момент в бюджете нет».