Остановки Парка Горького в Казани переносят с 28 февраля - новая схема

Остановка общественного транспорта «ЦПКиО им. Горького» переносится с 28 февраля. Там, где «Корстон», пункт ожидания разместят под новым навесом у комплекса со стеклянными витражами. А временный павильон перенесут на противоположную сторону дороги, где рабочие начнут работу по демонтажу старого павильона. Также власти перекроют две полосы движения рядом с ним, пишет мэрия столицы РТ.

Оформить подземный переход с другой стороны планируют в том же стиле к 16 июня 2024-го. Заказчик работ —ГИСУ Республики Татарстан, а генподрядчик — МУП «Городское благоустройство».

Напомним, новый остановочный павильон со стороны парка Горького возвели в ноябре 2023-го. Там было обновлено покрытие пешеходных дорожек, посажено кустарников. Также рабочие установили скамейки, урны и солнцезащитные зонты. Для велосипедистов вдоль улицы Николая Ершова обустроили дорожку, а еще поменяли вдоль нее столбы уличного освещения.

фото: телеграм-канал мэрии Казани