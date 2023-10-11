Завершается реконструкция входной группы парка Горького в Казани

Фото: t.me/city_moderators/

В столице Татарстана близится к концу работа по преображению главного входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Об этом сообщает Telegram-канал «Городские модераторы».

Открытие обновленной входной группы запланировано на эту осень. Здесь заменили старое пешеходное покрытие и оборудовали зоны отдыха, для чего установили скамейки, солнцезащитные зонты и кадки с сиренью.

Кроме того, была обустроена велосипедная дорожка вдоль улицы Николая Ершова от ГТРК «Корстон» до дома №29 по улице Карла Маркса. Рядом рабочие завершают строительство нового остановочного павильона. Большинство высаженных растений — кустарники, они должны обеспечить посетителям парка комфортную тень в жаркую погоду.

Разработал проект благоустройства территории Институт развития города. В качестве кураторов выступают Институт развития городов РТ и Комитет внешнего благоустройства Казани. К работе также привлекались ООО «ПК «Мелиорация» в качестве генерального преоктировщика и ООО «Проектная компания Реновция».

Как сообщал «Татар-информ», создание эскизного проекта входной группы парка имени Горького в Казани обошлось в 3 млн 980 тыс. рублей. В общей сложности на благоустройство было направлено 331,4 млн рублей. Работы стартовали еще в прошлом, 2022 году.

Фото: t.me/city_moderators/.