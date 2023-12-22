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В Казани завершили работы перехода у парка Горького на одной стороне
Павильон у парка Горького в Казани достроен. Фотографии обновленной входной группы появились в телеграм-канале мэрии столицы РТ. При этом откроют переход все равно не сразу.
«Дело в том, что его преображение продолжится. В планах – его полный ремонт вместе с входной группой на противоположной стороне. Так получится комплексный, законченный объект», – прокомментировали в посте.
Завершить ремонт противоположного павильона планируют к лету 2024-го. На данный момент рабочим нужно обследовать и подготовить все к предстоящим работам.
Уточняется, что наземный переход продолжит функционировать.
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