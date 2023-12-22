news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 22 декабря 2023 12:45

В Казани завершили работы перехода у парка Горького на одной стороне

Скопировать ссылку
В Казани завершили работы перехода у парка Горького на одной стороне
фото: телеграм-канал мэрии Казани

Павильон у парка Горького в Казани достроен. Фотографии обновленной входной группы появились в телеграм-канале мэрии столицы РТ. При этом откроют переход все равно не сразу.

«Дело в том, что его преображение продолжится. В планах – его полный ремонт вместе с входной группой на противоположной стороне. Так получится комплексный, законченный объект», – прокомментировали в посте.

Завершить ремонт противоположного павильона планируют к лету 2024-го. На данный момент рабочим нужно обследовать и подготовить все к предстоящим работам.

Уточняется, что наземный переход продолжит функционировать.

#парк Горького #подземный переход #ремонт #фото
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100