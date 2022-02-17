Тысячи медсестер в Австралии устроили забастовку

В Австралии тысячи медсестер начали забастовку, которую поддержали региональные объединения учителей штата Новый Южный Уэльс и австралийский объединенный профсоюз, сообщает ТАСС.

Причиной недовольства стала нехватка медицинских работников.

«Общество должно услышать правду о том, что нынешняя численность младшего медперсонала [в государственных больницах и клиниках] недостаточна, это небезопасно для сотрудников и подвергает риску пациентов», – указали в ассоциации.

Отмечается, что медсестры и акушерки пошли на кардинальные меры, чтобы премьер-министр штата обратил внимание на эту проблему.

Кроме того, сотрудники государственных клиник требуют повышения зарплаты более чем на 2,5%, как признание их тяжелого труда во время пандемии коронавируса.

Средняя зарплата младшего медперсонала составляет 41 австралийский доллар в час (около 2 тыс. 216 рублей).

Таким образом ежемесячный заработок может колебаться от 6,5 до 8 тыс. австралийских долларов ( от 350 до 572 тыс. рублей)

В последнее время нагрузка на систему здравоохранения увеличивается. Большое количество заражений коронавирусом в мире связано с новым штаммом.B.1.1.529 с 32 мутациями, который был впервые обнаружен в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант SARS-CoV-2 «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по мнению вирусолога Анатолия Альтштейна связанная с «омикроном» пятая волна Covid-19 придет в Россию в течение месяца. Роспотребнадзор также ожидает роста заболеваемости коронавирусом после праздников.