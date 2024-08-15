Тыгин: Большая часть обращений по вопросам мусора касается частного сектора

Большая часть обращений в Государственную жилищную инспекцию Татарстана по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами касается районов, застроенных частными домами. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал руководитель ведомства — главный государственный жилищный инспектор республики Александр Тыгин.

«Тема ТКО, согласен, бурлит. Мы видим около 400 публикаций в социальных сетях в неделю на эту тему. Они все острые. И стопроцентная статистика: более двух третей от этой проблемы — в ИЖС. Это подъезды к городу Казани и к [другим] крупнейшим городам республики. Любой въезд, [например], в Казань: как правило, эти контейнерные площадки напоминают горы», — заметил Тыгин.

По словам главного государственного жилищного инспектора РТ, этот вопрос относится к ведению региональных операторов (в Татарстане это УК «ПЖКХ» и ООО «Гринта» — прим. Т-и), ведь публичный договор подписывается между регоператором и владельцем дома.

ГЖИ рассматривает соответствующие обращения, после чего к регоператорам применяются меры административной ответственности. В многоквартирных домах проблема с ТКО чаще всего вызвана нарушением лицензионных требований. К ответственности за это привлекают управляющие компании.

«Но прошу понять, что инспекция не вправе в силу ограничений выходить на инициативные проверки. Мы можем провести проверку только по обращению гражданина, не обезличенно. То есть если в вашем доме вы видели мусор, вы зафиксировали его на телефон и обратились ко мне, штраф вашей управляющей компании к вечеру будет обеспечен», — заключил Александр Тыгин.