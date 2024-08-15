В программу капремонта домов в Татарстане за 16 лет вложили 90 млрд рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Объем инвестиций в программу капитального ремонта домов в Татарстане за 16 лет составил почти 90 млрд рублей, за это время отремонтировали около 12 тыс. зданий общей площадью почти 53 млн кв. метров. Об этом рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник Государственной жилищной инспекции РТ — главный государственный жилищный инспектор республики Александр Тыгин.

«Из этих 90 млрд [рублей] собственники вложили 40 [млрд]. Уже хороший объем. Остальное вложено бюджетами трех уровней — федеральным, региональным, местным бюджетом. Это очень важные цифры», — подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что в системе ГИС ЖКХ на данный момент числятся 18,1 тыс. домов, большая часть из них уже включена в программу. В этом году капремонт проводится в 766 домах. На данный момент в них подходят к концу сезонные работы, остальной ремонт строители завершат к концу года.