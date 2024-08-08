С начала года татарстанцы 60 раз обратились в ГЖИ с «мусорными» проблемами

С начала года татарстанцы направили в Государственную жилищную инспекцию республики 60 жалоб об обращении с твердыми коммунальными отходами. Из них 18 составили жильцы многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Инспекторы провели 11 выездных проверок, по результатам которых составлено шесть протоколов об административном правонарушении, в том числе два протокола на управляющую организацию, один протокол на председателя правления ТСЖ, три протокола на директора регионального оператора по обращению с ТКО ООО УК “ПЖКХ”», – говорится в сообщении.

Общая сумма штрафов, которые получили две управляющие компании и одно ТСЖ, составила порядка 179 тыс. рублей. Еще три административных материала пока не рассмотрены, результаты по ним в жилинспекции ожидают позже.

В результате проверок также составили 19 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Их получили регоператор «ГРИНТА», исполком Набережных Челнов и управляющие компании.

«Направлено два профилактических письма в адрес ООО “ГРИНТА” и исполкома Верхнеуслонского района республики», – уточнили в жилинспекции.