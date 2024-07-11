В Татарстане резко увеличилось число жалоб на невывоз мусора

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане ощутимо выросло число жалоб на неудовлетворительную ситуацию с вывозом твердых бытовых отходов. Чаще всего жители республики сообщают о недостаточном количестве оборудованных контейнерных площадок, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора.

«РЭО выявил значительный рост жалоб в сфере обращения с ТКО на территории Республики Татарстан. Если за весь 2023 год в „РЭО Радар“ (цифровой сервис мониторинга — прим. Т-и) поступило всего 236 сообщений по данному региону, то с начала 2024 года по состоянию на 8 июля поступило уже 221 сообщение. По сути, как за весь прошлый год», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Из них 188 относятся к категории „нарушение сбора мусора, срыв графика вывоза“. РЭО контролирует оперативную отработку региональными операторами жалоб», — уточнил он.

Кроме того, татарстанцы жалуются на плохое содержание существующих мест накопления отходов. В частности, в Советском районе Казани и Зеленодольском районе РТ местные жители обращают внимание на отсутствие достаточного количества оборудованных мусорных площадок, из-за чего все-таки имеющиеся места складирования мусора превращаются в стихийные свалки.

Специалисты оператора уверены, что для решения проблемы необходимо провести инвентаризацию контейнерных площадок и при необходимости создать новые. «Это потребует совместной активной работы органов местного самоуправления и исполнительной власти республики», — добавили в РЭО.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что регоператоры Татарстана пожаловались на острую нехватку мусорных площадок.

Российский экологический оператор был создан в начале 2019 года для реализации политики государства в области обращения с твердыми коммунальными расходами. Цели публично-правовой компании — защита здоровья и окружающей среды, создание системы вторичной переработки сырья, привлечение инвестиций в отрасль и реализация национального проекта «Экология» (инициированного, как и другие нацпроекты, Президентом РФ Владимиром Путиным) в сфере обращения с отходами.