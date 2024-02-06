Два построенных в Казани Ту-160 пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана

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Два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, произведенных на Казанском авиационном заводе, совершили плановый полет продолжительностью более десяти часов над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — прокомментировал ситуацию командующий российской дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Ранее, в декабре минувшего года, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что завершается поставка четырех стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М.

Прошлым летом также сообщалось, что в Минобороны изучают возможность создания авиаполка на Ту-160 на Дальнем Востоке. Сейчас эти ракетоносцы находятся на вооружении 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, которая базируется на аэродроме Энгельс в Саратовской области.

Кроме того, осенью 2023 года стало известно, что дальняя авиация получила новые крылатые ракеты Х-БД с дальностью более 6,5 тыс. километров.

Владимир Путин. Серийным производством модернизированных ракетоносцев Ту-160М занимается Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова. В январе 2018 года ПАО «Туполев» и Минобороны России подписали контракт на поставку десяти обновленных «стратегов». Маркировку Ту-160М2 будут получать самолеты, построенные с нуля. Возможности машины в ходе визита в Казань высоко оценил Президент РФ

Видео: t.me/mod_russia/.