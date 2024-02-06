news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 6 февраля 2024 20:36

Два построенных в Казани Ту-160 пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана

Скопировать ссылку
Два построенных в Казани Ту-160 пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана
Фото: © «Татар-информ»

Два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, произведенных на Казанском авиационном заводе, совершили плановый полет продолжительностью более десяти часов над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — прокомментировал ситуацию командующий российской дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Ранее, в декабре минувшего года, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что завершается поставка четырех стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М.

Прошлым летом также сообщалось, что в Минобороны изучают возможность создания авиаполка на Ту-160 на Дальнем Востоке. Сейчас эти ракетоносцы находятся на вооружении 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, которая базируется на аэродроме Энгельс в Саратовской области.

Кроме того, осенью 2023 года стало известно, что дальняя авиация получила новые крылатые ракеты Х-БД с дальностью более 6,5 тыс. километров.

Серийным производством модернизированных ракетоносцев Ту-160М занимается Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова. В январе 2018 года ПАО «Туполев» и Минобороны России подписали контракт на поставку десяти обновленных «стратегов». Маркировку Ту-160М2 будут получать самолеты, построенные с нуля. Возможности машины в ходе визита в Казань высоко оценил Президент РФ Владимир Путин.

Видео: t.me/mod_russia/.

#ту-160
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2