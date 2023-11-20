Трофей «Игр будущего» прибыл в Ульяновскую область

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня трофей «Игр будущего» прибыл в следующий регион — Ульяновскую область. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта региона сообщает ТАСС.

Напомним, что накануне трофей побывал в Татарстане — в Иннополисе и Казани. Сегодня представители Ульяновской области встретили его на границе с республикой.

На следующий день, 21 ноября, жителей области ожидает празднество в честь трофея, которое пройдет во дворце художественной гимнастики «Татьяна-Арена». Здесь пройдут турнир по ритм-симулятору с участием киберспортсменки Анастасии Большаковой, масштабный танцевальный флешмоб, также гостям предоставят возможность сделать фото с трофеем предстоящего международного турнира.

Кроме того, на «Волга-Спорт-Арена» пройдет турнир по фиджитал-керлингу — дисциплине, которая может пополнить список на «Играх будущего», интерактивный квиз и другие мероприятия.

Позже трофей отправится еще в несколько городов России, а затем в космос — на Международную космическую станцию.

Напомним, на церемонии «100 дней до Игр будущего» в Москве впервые показали талисман чемпионата. Его придумали студентки из Республики Татарстан Мария Ромашка, Алина Хасянова и Дарья Сидакова. Имя «Мира» символизирует мир и объединение народов, принимающих участие в Играх Будущего. Оно достаточно простое и легко произносится на огромном количестве языков, при этом отсылает к английскому miracle — чудо и к одной из древнейших звезд, известных человечеству, — Мире (от латинского «удивительная»).

Первый в мире турнир, где гармонично сочетаются кибер- и физический спорт, состоится в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года. Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований.