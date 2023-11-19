Из Татарстана до звезд: в Казань прибыл трофей «Игр будущего»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казань в кортеже из нескольких машин, разукрашенных в цвета «Игр будущего», прибыл трофей предстоящих соревнований. В IT-парке имени Б.Рамеева с ним могли сфотографироваться все желающие. Далее он отправится ещё в несколько городов России, а затем в космос — на Международную космическую станцию.

«Мы с большим волнением и нетерпением ожидаем в Казани старта „Игр будущего“, которые объединят цифровой и физический миры. Это будет новый этап для развития спорта в целом. Рад видеть молодых атлетов, а также представителей старшего поколения, которые жаждут новых впечатлений», — отметил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

Трофей состоит из шлифованного металла и более инновационного полимера — акрила. Внутри него пять пластин, которые символизируют пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, скорость и технологии.

Также внутри него горит свет — отсылка к символу «Игр будущего» — жар-птице МИРА. С внешней стороны трофея, в его центральной части, вырезан phygital flame — эмблема фиджитал-спорта.

«Мы решили назвать его именно трофеем, а не кубком, потому что такой термин более употребим в сфере киберспорта и по форме он не очень похож. Победитель в каждой из 21 дисциплин получит по такому призу, где внизу будет выгравировано название команды», — добавил руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

Он пояснил, что дальше трофей отправится в тур по городам Приволжского федерального округа, а конечной точкой станет космодром «Байконур», откуда он «полетит» в космос.

При этом именно экземпляр, побывавший на орбите, останется в Казани как экспонат первых в истории «Игр будущего».

По случаю приезда трофея в Казань, в IT-парке имени Б.Рамеева был организован большой праздник, где любой желающий мог попробовать себя в киберспортивных дисциплинах, а также посетить автограф-сессию известного блогера Александра paradeev1ch Паредеева.

Первой остановкой трофея в Татарстане стал Иннополис. Вместе со студентами Университета Иннополис поприветствовать кортеж, который привез главный приз состязаний из Нижнего Новгорода, пришел и мэр Руслан Шагалеев.

Напомним, на церемонии «100 дней до Игр будущего» в Москве впервые показали талисман чемпионата. Его придумали студентки из Республики Татарстан Мария Ромашка, Алина Хасянова и Дарья Сидакова. Имя «Мира» символизирует мир и объединение народов, принимающих участие в Играх Будущего. Оно достаточно простое и легко произносится на огромном количестве языков, при этом отсылает к английскому miracle — чудо и к одной из древнейших звезд, известных человечеству, — Мире (от латинского «удивительная»).

Первый в мире турнир, где гармонично сочетаются кибер- и физический спорт, состоится в Казани в период с 23 февраля — 3 марта 2024 года. Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований.

Видео: © Арсений Каримов / «Татар-информ»