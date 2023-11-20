Москва – Казань – космос: в столице Татарстана встретили трофей «Игр будущего»

В Казань прибыл трофей «Игр будущего»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Трофей состоит из металла и акрила, а внутри горит свет

Трофей прибыл в IT-парк имени Башира Рамеева в кортеже из нескольких машин, раскрашенных в цвета «Игр будущего». Он представляет собой конструкцию из шлифованного металла и акрила, внутри которой пять пластин, символизирующих пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, скорость и технологии.

Также внутри него горит свет как отсылка к символу «Игр будущего» - жар-птице Мира. С внешней стороны трофея, в его центральной части вырезан phygital flame – эмблема фиджитал-спорта.

«Мы решили назвать его именно трофеем, а не кубком, потому что такой термин более употребим в сфере киберспорта и по форме он не очень похож [на кубок]. Победитель в каждой из 21 дисциплин получит по такому призу, где внизу будет выгравировано название команды», - добавил руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

Он пояснил, что дальше трофей отправится в тур по городам ПФО, а конечной точкой этого путешествия станет космодром «Байконур», откуда он полетит в космос. Конечно, на орбиту отправится специальная реплика трофея, которая затем, по возвращении, останется в Казани как символ первых в истории «Игр будущего».

По случаю приезда трофея в Казань в IT-парке имени Рамеева был организован большой праздник, где любой желающий мог попробовать себя в киберспортивных дисциплинах, а также посетить автограф-сессию известного блогера Александра paradeev1ch Парадеева.

Игорь Столяров сообщил, что уже подтвердили свое участие 50 команд из 30 стран мира Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ведутся переговоры с чемпионами The International Team Spirit

На мероприятии Игорь Столяров поделился и новыми подробностями организации грядущих игр. В частности, на продвинутой стадии находятся переговоры с крупными спортивными тегами, в частности идет разговор об участии чемпионов The International Team Spirit. Напомним, что ее тренером является уроженец Казани Айрат Silent Газиев.

«Мы ведем переговоры с многими крупными киберспортивными организациями от fnatic до Virtus.Pro и четырех полуфиналистов прошедшего The International по Dota 2. Уже началась пригласительная кампания. Team Spirit сейчас базируется в Сербии, мы ведем с ними переговоры, у нас есть теплые дружеские отношения с некоторыми членами команды», - сообщил Столяров.

Уже подтвердили свое участие 50 команд из 30 стран мира, а всего планируется приезд коллективов из сотни стран. Победители в каждой из 21 дисциплин получат не только трофей, но и NFT-медали, которые станут уникальным призом для тех, кто сможет занять первое место, добавил Столяров.

На играх, которые пройдут в конце февраля - начале марта будущего года, будут задействованы все крупнейшие спортивные площадки Казани. Основной из них, где пройдет наибольшее количество соревнований, станет KazanExpo.

На играх будут задействованы все крупнейшие спортивные площадки Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Киберспорт развивает в спортсменах стратегическое мышление»

Своими соображениями по поводу «Игр будущего» и формата фиджитал поделился министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин, который и сам стал участником одного из турниров по фиджитал-баскетболу.

«В День города и республики 30 августа я попробовал себя в фиджитал-баскетболе. Очень интересный опыт! Ты можешь быть физически подготовлен для физического спорта, но быть внимательным, уметь взаимодействовать всеми десятью пальцами с приставкой – это тоже непростое направление. Мы были в числе проигравших, потому что [нашими соперниками] были молодые ребята, которые прекрасно справляются на площадке и великолепно чувствуют себя в киберспорте», - рассказал о своем опыте министр.

Он поинтересовался у спортсменов, чем же им помогает киберсоставляющая.

«Я часто слышу такой ответ от спортсменов на этот вопрос: киберспорт развивает стратегическое мышление, позволяет видеть площадку и отрабатывать командные взаимодействия», - рассказал Хайруллин.

Айрат Хайруллин: «Мир увидит новое направление и будет заимствовать этот опыт, и мы надеемся, что Россия передаст флаг другой стране» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Молодежь в киберспорте видит для себя новые возможности самореализации. Это глобальный рынок, где можно конкурировать со всем миром, что заряжает молодых людей еще больше, подчеркнул он.

«Молодежь попадает в атмосферу, где получает новые эмоции и впечатления. Фиджитал - это именно про это. Здесь они могут выплеснуть свои эмоции и энергию», - отметил министр.

Он уверен, что опыт проведения таких соревнований обязательно привлечет внимание других стран и флаг «Игр будущего» будет передан следующему государству.

«Мы с вами до конца еще не понимаем, что нас ждет в феврале. Мир увидит новое направление и будет заимствовать этот опыт, и мы надеемся, что Россия передаст флаг другой стране и "Игры будущего" широкими шагами будут двигаться по всему миру», - заявил Хайруллин.

В турнире поучаствуют и татарстанские коллективы. Уже прошла отбор киберкоманда «Ак барса», но соревнования еще продолжаются, так что мы вправе рассчитывать и на других представителей республики на «Играх будущего», заключил министр.

В каждом городе, где проезжает трофей «Игр будущего», именитый спортсмен оставляет свои наставления для будущих киберспортсменов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани будет храниться капсула времени для киберспортсменов будущего поколения

Еще одним мероприятием по случаю прибытия трофея «Игр будущего» в Казань стало подписание капсулы времени для киберспортсменов, которая проделает путь по городам ПФО вместе с кубком, а затем вернется в столицу Татарстана.

«Послание содержит 11 заповедей от известных спортсменов, наших прославленных героев спорта. Там есть как напутствия, так и описание нашей сегодняшней ситуации. Среди тех, кто оставил свои послания, Алина Загитова, Артур Далалоян, Илья Ковальчук, Артем Дзюба и многие другие. В каждом городе, где проезжает трофей "Игр будущего", именитый спортсмен оставляет свои наставления для будущих киберспортсменов», - рассказала руководитель благотворительного фонда «Созвездие добра» Ольга Журавская.

После завершения роуд-шоу трофея капсула будет доставлена обратно в Казань, где будет храниться ближайшие 10 лет.

Наиля Гилязова: «Один из главных моментов – это помнить и чтить богатую историю спортивных достижений» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани свою подпись в капсуле оставила чемпионка Олимпиады 1976 года по фехтованию Наиля Гилязова.

«Очень приятно сегодня находиться здесь. Один из главных моментов - это помнить и чтить богатую историю спортивных достижений. Это вносит большой вклад в развитие новых направлений, таких как фиджитал. Для меня все это ново, но меня это радует. Надеюсь, будущее поколение дойдет до тех целей, о которых мечтает. Возможности для этого колоссальные», - поделилась чемпионка.

Напомним, что «Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Обратный отсчет 100 дней до начала соревнований дал 14 ноября Президент России Владимир Путин. Это произошло на площадке выставки-форума «Россия» в Москве, где и был впервые презентован трофей.