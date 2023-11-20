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Москва – Казань – космос: в столице Татарстана встретили трофей «Игр будущего»
В Казань прибыл трофей «Игр будущего», который проедет роуд-туром по городам ПФО, после чего отправится в космос. О том, как встретили его в Татарстане и какие новые подробности будущих соревнований раскрыли организаторы, – в материале «Татар-информа».
Трофей состоит из металла и акрила, а внутри горит свет
Трофей прибыл в IT-парк имени Башира Рамеева в кортеже из нескольких машин, раскрашенных в цвета «Игр будущего». Он представляет собой конструкцию из шлифованного металла и акрила, внутри которой пять пластин, символизирующих пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, скорость и технологии.
Также внутри него горит свет как отсылка к символу «Игр будущего» - жар-птице Мира. С внешней стороны трофея, в его центральной части вырезан phygital flame – эмблема фиджитал-спорта.
«Мы решили назвать его именно трофеем, а не кубком, потому что такой термин более употребим в сфере киберспорта и по форме он не очень похож [на кубок]. Победитель в каждой из 21 дисциплин получит по такому призу, где внизу будет выгравировано название команды», - добавил руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.
Он пояснил, что дальше трофей отправится в тур по городам ПФО, а конечной точкой этого путешествия станет космодром «Байконур», откуда он полетит в космос. Конечно, на орбиту отправится специальная реплика трофея, которая затем, по возвращении, останется в Казани как символ первых в истории «Игр будущего».
По случаю приезда трофея в Казань в IT-парке имени Рамеева был организован большой праздник, где любой желающий мог попробовать себя в киберспортивных дисциплинах, а также посетить автограф-сессию известного блогера Александра paradeev1ch Парадеева.
Ведутся переговоры с чемпионами The International Team Spirit
На мероприятии Игорь Столяров поделился и новыми подробностями организации грядущих игр. В частности, на продвинутой стадии находятся переговоры с крупными спортивными тегами, в частности идет разговор об участии чемпионов The International Team Spirit. Напомним, что ее тренером является уроженец Казани Айрат Silent Газиев.
«Мы ведем переговоры с многими крупными киберспортивными организациями от fnatic до Virtus.Pro и четырех полуфиналистов прошедшего The International по Dota 2. Уже началась пригласительная кампания. Team Spirit сейчас базируется в Сербии, мы ведем с ними переговоры, у нас есть теплые дружеские отношения с некоторыми членами команды», - сообщил Столяров.
Уже подтвердили свое участие 50 команд из 30 стран мира, а всего планируется приезд коллективов из сотни стран. Победители в каждой из 21 дисциплин получат не только трофей, но и NFT-медали, которые станут уникальным призом для тех, кто сможет занять первое место, добавил Столяров.
На играх, которые пройдут в конце февраля - начале марта будущего года, будут задействованы все крупнейшие спортивные площадки Казани. Основной из них, где пройдет наибольшее количество соревнований, станет KazanExpo.
«Киберспорт развивает в спортсменах стратегическое мышление»
Своими соображениями по поводу «Игр будущего» и формата фиджитал поделился министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин, который и сам стал участником одного из турниров по фиджитал-баскетболу.
«В День города и республики 30 августа я попробовал себя в фиджитал-баскетболе. Очень интересный опыт! Ты можешь быть физически подготовлен для физического спорта, но быть внимательным, уметь взаимодействовать всеми десятью пальцами с приставкой – это тоже непростое направление. Мы были в числе проигравших, потому что [нашими соперниками] были молодые ребята, которые прекрасно справляются на площадке и великолепно чувствуют себя в киберспорте», - рассказал о своем опыте министр.
Он поинтересовался у спортсменов, чем же им помогает киберсоставляющая.
«Я часто слышу такой ответ от спортсменов на этот вопрос: киберспорт развивает стратегическое мышление, позволяет видеть площадку и отрабатывать командные взаимодействия», - рассказал Хайруллин.
Молодежь в киберспорте видит для себя новые возможности самореализации. Это глобальный рынок, где можно конкурировать со всем миром, что заряжает молодых людей еще больше, подчеркнул он.
«Молодежь попадает в атмосферу, где получает новые эмоции и впечатления. Фиджитал - это именно про это. Здесь они могут выплеснуть свои эмоции и энергию», - отметил министр.
Он уверен, что опыт проведения таких соревнований обязательно привлечет внимание других стран и флаг «Игр будущего» будет передан следующему государству.
«Мы с вами до конца еще не понимаем, что нас ждет в феврале. Мир увидит новое направление и будет заимствовать этот опыт, и мы надеемся, что Россия передаст флаг другой стране и "Игры будущего" широкими шагами будут двигаться по всему миру», - заявил Хайруллин.
В турнире поучаствуют и татарстанские коллективы. Уже прошла отбор киберкоманда «Ак барса», но соревнования еще продолжаются, так что мы вправе рассчитывать и на других представителей республики на «Играх будущего», заключил министр.
В Казани будет храниться капсула времени для киберспортсменов будущего поколения
Еще одним мероприятием по случаю прибытия трофея «Игр будущего» в Казань стало подписание капсулы времени для киберспортсменов, которая проделает путь по городам ПФО вместе с кубком, а затем вернется в столицу Татарстана.
«Послание содержит 11 заповедей от известных спортсменов, наших прославленных героев спорта. Там есть как напутствия, так и описание нашей сегодняшней ситуации. Среди тех, кто оставил свои послания, Алина Загитова, Артур Далалоян, Илья Ковальчук, Артем Дзюба и многие другие. В каждом городе, где проезжает трофей "Игр будущего", именитый спортсмен оставляет свои наставления для будущих киберспортсменов», - рассказала руководитель благотворительного фонда «Созвездие добра» Ольга Журавская.
После завершения роуд-шоу трофея капсула будет доставлена обратно в Казань, где будет храниться ближайшие 10 лет.
В Казани свою подпись в капсуле оставила чемпионка Олимпиады 1976 года по фехтованию Наиля Гилязова.
«Очень приятно сегодня находиться здесь. Один из главных моментов - это помнить и чтить богатую историю спортивных достижений. Это вносит большой вклад в развитие новых направлений, таких как фиджитал. Для меня все это ново, но меня это радует. Надеюсь, будущее поколение дойдет до тех целей, о которых мечтает. Возможности для этого колоссальные», - поделилась чемпионка.
Напомним, что «Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Обратный отсчет 100 дней до начала соревнований дал 14 ноября Президент России Владимир Путин. Это произошло на площадке выставки-форума «Россия» в Москве, где и был впервые презентован трофей.
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