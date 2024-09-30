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Три тонны гуманитарного груза доставили православные священники из Казани в зону СВО
Священники Казанской епархии собрали и доставили в зону СВО гуманитарную помощь. Об этом «Татар-информу» рассказал протоиерей Андрей Зиньков.
«По благословению Высокопреосвященнейшего Кирилла, митрополита Казанского и Татарстанского, мы доставили в зону СВО автомобиль Нива, стиральную машину и медикаменты в медицинский батальон. Также доставили средства гигиены, продукты питания длительного хранения, маскировочные сети, генераторы, бензопилы, средства связи и специализированную обувь», – рассказал отец Андрей.
Протоиерей отправился в поездку вместе с иереем Василием Имуковым, настоятелем храма Богоявления Господня в Менделеевске.
«Вместе мы провели молебны и побеседовали с военнослужащими штурмовой бригады, посетили военные госпитали, пообщались и поддержали волонтеров. Так же мы посетили клирика Казанской епархии иерея Ростислава Икрамова, который находится в длительной командировке с духовной миссией», – добавил он.
Отцу Ростиславу, который подписал контракт с Министерством обороны, священнослужители передали церковную утварь и иконы для мобильного храма.
«С начала СВО по благословению митрополита Кирилла Казанского и Татарстанского духовенство Татарстанской митрополии регулярно совершают поездки с духовной и гуманитарной миссией в зону проведения специальной военной операции», – отметил отец Андрей.
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