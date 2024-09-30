Три тонны гуманитарного груза доставили православные священники из Казани в зону СВО

Священники Казанской епархии собрали и доставили в зону СВО гуманитарную помощь. Об этом «Татар-информу» рассказал протоиерей Андрей Зиньков.

«По благословению Высокопреосвященнейшего Кирилла, митрополита Казанского и Татарстанского, мы доставили в зону СВО автомобиль Нива, стиральную машину и медикаменты в медицинский батальон. Также доставили средства гигиены, продукты питания длительного хранения, маскировочные сети, генераторы, бензопилы, средства связи и специализированную обувь», – рассказал отец Андрей.

Фото: © Андрей Зиньков

Протоиерей отправился в поездку вместе с иереем Василием Имуковым, настоятелем храма Богоявления Господня в Менделеевске.

«Вместе мы провели молебны и побеседовали с военнослужащими штурмовой бригады, посетили военные госпитали, пообщались и поддержали волонтеров. Так же мы посетили клирика Казанской епархии иерея Ростислава Икрамова, который находится в длительной командировке с духовной миссией», – добавил он.

Отцу Ростиславу, который подписал контракт с Министерством обороны, священнослужители передали церковную утварь и иконы для мобильного храма.

Фото: © Андрей Зиньков

«С начала СВО по благословению митрополита Кирилла Казанского и Татарстанского духовенство Татарстанской митрополии регулярно совершают поездки с духовной и гуманитарной миссией в зону проведения специальной военной операции», – отметил отец Андрей.