Три европейских топ-чемпионата запретили подписывать футболистов из РПЛ и УПЛ

Немецкая Бундеслига, итальянская Серия А и Английская премьер-лига запретили клубам регистрировать футболистов из Российской премьер-лиги и Украинской премьер-лиги вне трансферного окна. Об этом пишет журнал Times.

По информации издания, три ведущих европейских чемпионата дали понять, что не собираются принимать запросы от футболистов, покинувших РПЛ и УПЛ, потому что это может «нанести ущерб спортивной честности соревнований».

При этом журнал утверждает, что такое решение привело в ярость руководство УЕФА. О санкциях со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций относительно Бундеслиги, Серии А и Английской премьер-лиги пока не сообщается.

Ранее контракты с «Рубином» приостановили три легионера: Андерс Дрейер, перешедший в датский «Митьюлланд», Сеад Хакшабанович, пополнивший состав шведского «Юргордена», и Филип Уремович. Кроме того, стало известно, что грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия также близок к уходу из казанского клуба.

В свою очередь спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский заявил, что «Рубин» до конца сезона покинут еще три легионера.

Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, представив, каким будет состав «Рубина», если команду покинут все иностранцы.