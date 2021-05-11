Тревожную кнопку в казанской школе, где произошла стрельба, успел нажать раненый вахтер

Сегодня во время нападения в казанской школе №175 тревожную кнопку нажали вахтер и еще один сотрудник школы.

Их обоих ранило при нападении на учебное заведение, однако они успели нажать кнопку тревоги.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о стрельбе, которая произошла в казанской школе №175 сегодня утром. Погибли семь детей и один взрослый. Еще 21 человек в больнице. Большая часть пострадавших – дети. Многие находятся в крайне тяжелом состоянии.

В школе после трагедии побывал президент РТ Рустам Минниханов. 12 мая во всех школах отменили занятия, этот день в Татарстане объявлен днем траура.