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Ру Тат
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11 мая 2021  15:18
Павел Климчак

Тревожную кнопку в казанской школе, где произошла стрельба, успел нажать раненый вахтер

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Сегодня во время нападения в казанской школе №175 тревожную кнопку нажали вахтер и еще один сотрудник школы.

Их обоих ранило при нападении на учебное заведение, однако они успели нажать кнопку тревоги.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о стрельбе, которая произошла в казанской школе №175 сегодня утром. Погибли семь детей и один взрослый. Еще 21 человек в больнице. Большая часть пострадавших – дети. Многие находятся в крайне тяжелом состоянии.

В школе после трагедии побывал президент РТ Рустам Минниханов. 12 мая во всех школах отменили занятия, этот день в Татарстане объявлен днем траура.

вахтер ЧП в казанской школе
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