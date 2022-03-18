Тренер «Зенита» Радимов отреагировал на критику арбитров со стороны «Спартака» и «Рубина»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал критику судейства по итогам 20-го тура Российской Премьер-лиги со стороны «Рубина» и «Спартака».

По словам Радимова, командам пора перестать обращать внимание и говорить о судействе.

«По тем матчам, что я видел – ну не "Спартак" это, который должен быть. И Зарема опять обращает внимание и говорит о судействе, а надо обращать внимание на то, что Айртон отдает поперёк поля, после чего возникает эпизод с пенальти. Так что это в любом случае проблема "Спартака". А был там пенальти или нет – уже другой вопрос.

Что касается Слуцкого, то такое с ним не в первый раз. Но тут надо понимать профессию тренера. Я, например, сам тренирую и осознаю, что всем словам по горячим следам, что называется, надо делать скидку», – цитирует наставника санкт-петербургского клуба «РБ-Спорт».

Напомним, после домашнего матча с «Ростовом» главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий эмоционально отреагировал на работу арбитра встречи Мешкова, после чего казанский клуб обратился в РФС с просьбой разъяснить ошибки судьи, но никакой реакции от РФС не получил.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам матча с «Ростовом».