«Люди в черном» и Слуцкий: тренер проиграл Карпину, но идеально подходит «Рубину»

Казалось бы, рядовой матч. Но он стал главным поводом для обсуждения 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Наставник казанцев Леонид Слуцкий после матча выплеснул всю злость на арбитров, чем в очередной раз подчеркнул свой «вес» не только в «Рубине», но и во всем российском футболе. Подробнее - в материале спортивной редакции «Татар-информа».

«Всем прекрасно известно, что у нас непростые отношения с Мешковым. Зачем его ставить на эту игру? Зачем провоцировать то, что произошло?» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Всем прекрасно известно, в том числе в РФС, что у нас непростые отношения с Мешковым. Зачем его ставить на эту игру, зачем провоцировать то, что произошло? Ну дисквалифицируют, поеду в Волгоград, в свою школу, буду приносить пользу там. Там, по крайней мере, чистый футбол, дети. Никто в черной форме не выйдет и не сделает свое черное дело. Почему я должен молчать?». На послематчевой пресс-конференции по окончании игры с «Ростовом» (1:2) Леонид Слуцкий был вне себя от злости.

«Я ему сказал в перерыве: ты меня не любишь, но ты суди нормально, при чем здесь наши личные отношения»

Об особых взаимотношениях главного тренера казанцев с Виталием Мешковым известно давно. В последнем матче прошлого сезона с «Ротором» арбитр демонстративно отказался пожимать Слуцкому руку, чем вызвал гнев в свой адрес. С тех пор оппоненты на футбольном поле не встречались почти год. Да, именно что «оппоненты». В игре с «Ростовом», по словам специалиста, казанскому клубу противостояла не только команда в желтом, но и в черном.

Больших судейских скандалов в матчах «Рубина» не было уже давно и, кажется, многие в Казани стали о них понемногу забывать. Последний подобный случился осенью того года в матче 8-го тура против «Зенита» на Центральном стадионе. Игру судил другой старый знакомый наставника казанцев Сергей Иванов, который по словам Слуцкого, оказался профнепригоден. Ровно, как и Виталий Мешков, а еще ранее до этого Михаил Вилков.

«Я ему сказал в перерыве: ты меня не любишь, но ты суди нормально, при чем здесь наши личные отношения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С одной стороны кажется странным, что чуть ли не каждый пятый российский арбитр у Леонида Викторовича является либо предвзятым, либо профнепригодным. С другой, учитывая его темперамент, прямолинейность и регулярную критику в адрес судей, вполне имеет место быть и личная неприязнь, о которой специалист говорил неоднократно. Судьи тоже люди, которые общаются и порой сопереживают друг другу. Человеческий фактор и сарафанное радио никто не отменял.

«Я ему сказал в перерыве: ты меня не любишь, но ты суди нормально, при чем здесь наши личные отношения. Но это все бесполезно, это система, которая работала десятилетиями. Ее удалось сломать, но сейчас в каждом туре судейский скандал, в каждой игре. Все вернулось на круги своя. Тут работаешь, тут такие сложные моменты, тут надо сохранять команду, легионеры уезжают, много молодежи, и тут на авансцену выходит судья», - заявил главный тренер «Рубина» на пресс-конференции после матча с «Ростовом».

«Рубин» без лидеров и в меньшинстве был ближе к победе

Один из главных эпизодов игры (1:2) случился на 19 минуте, когда лучший бомбардир из ныне действующих футболистов «Рубина» Виталий Лисакович на ровном месте в центре поля умудрился схлопотать прямую красную карточку. Но как точно заметил Слуцкий, конкретно к данному эпизоду у него претензий нет - фол чистейший, удаление справедливое.

Как справедливо заметил Слуцкий, конкретно к данному эпизоду у него претензий нет - фол чистейший, удаление справедливое Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сразу же после удаления тренерский штаб казанцев сделал замену: вместо Солтмурада Бакаева на поле вышел Герман Онугха, а «Рубин» перестроился на игру в 4-4-1. Еще до удаления Лисаковича казанцы имели шансы забить, хотя уже проигрывали 0:1, а после красной карточки моментов и подходов, как ни странно, меньше не стало. По итогу матча у «Рубина» было 0,9 xG против 0,6 у ростовчан. По данному показателю казанцы перебивают соперника уже в третьем матче кряду.

Еще один важный атрибут прошедшей игры, который потерялся на фоне перформанса Слуцкого, это отъезд легионеров. «Рубин» провел первый матч после потери Андерса Дрейера, Сеада Хакшабановича и Филипа Уремовича. Казалось бы, катастрофа, но у «Ростова» дела с иностранцами еще хуже - там их и вовсе осталось всего двое, а участие в игре принял лишь нападающий Али Соу.

У «Рубина» же на поле появились трое: Хвича Кварацхелия, Сильвие Бегич и Монтассар Тальби, двое из которых отметились забитыми мячами не только в чужие, но и свои ворота. Также стоит отметить грузина Кварацхелию, который забил гол за клуб впервые с июля. Было заметно, что без ушедших лидеров Хвича действовал более уверенно и раскрепощенно.

«Если будем искать позитив, то Хвича действительно играл как большой лидер и мастер» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Хвича большой молодец. Он давно не играл полную игру и здесь в отсутствие большой группы игроков было важно, кто сможет взять на себя. Если будем искать позитив, то Хвича действительно играл как большой лидер и мастер», - сказал Слуцкий после игры.

Слуцкий - находка для «Рубина». Клуб и тренер идеально подходят друг другу

В нынешних условиях, когда иностранцы массово покидают Российскую Премьер-лигу, ключевым фактором в раскладе сил становится наличие высококлассных россиян. Причем касается это не только игроков, но и главных тренеров. Провальные результаты клуба в начале и середине сезона для кого-то ставили под сомнения необходимость пребывания Леонида Слуцкого в команде. Однако, сейчас общий фон таков, что, вероятно, «Рубину» еще придется побороться за сохранение своего тренера в Казани. Иностранные специалисты в ближайшее время в Россию точно не поедут, а те, что есть, потихоньку отсюда уезжают. То есть, спрос на Слуцкого неизбежно вырастет в летнее межсезонье.

Но зная любовь тренера к эмоциональным спичам и скандалам с судьями, не факт, что кого-то из топ-клубов такая перспектива может вдохновить. Так что для самого Слуцкого «Рубин» тоже идеален: не только как прекрасная площадка для выражения собственных мыслей в адрес арбитров, но и как комфортное место работы в большом городе, где на тебя почти никто не давит за результат.

Сейчас общий фон таков, что, вероятно, «Рубину» еще придется побороться за то, чтобы Слуцкий остался в Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В прошлом году в интервью «Вечернему Урганту» Слуцкий, у которого еще три года по контракту в «Рубине», признавался в любви столице Татарстана, называя ее идеальным местом на Земле.

«Как в целом в Казани? Топ. Исторический колорит, национальный, прекрасная погода, очень чисто. Там хожу на Кремлёвскую набережную, живу недалеко, там шикарно гулять и отдыхать. Хожу в театры, причём там широкий диапазон театров, шикарный Кремль, есть улица Баумана. Лучший город, идеальное место на земле, как Москва – только без пробок», - говорил Слуцкий.