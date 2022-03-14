Главный тренер «Рубина» Слуцкий после поражения «Ростову» «разнес» судью Виталия Мешкова

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий эмоционально прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги против «Ростова». На пресс-конференции после матча наставник казанцев крайне негативно высказался о работе арбитра Виталия Мешкова.

«Что тут комментировать? Всегда хочется комментировать футбол, чтобы это был реальный футбол, а не бенефис арбитра. Я понимаю, у них уехали руководители, всё вернулось назад. Всё, что выстраивалось, рухнуло. Полное беззаконие и безнаказанность. Поэтому Мешков – главный герой матча, и все люди, которые пришли в такой мороз, видели его шикарный бенефис. Он творил всё, что хотел и как хотел.

Кто его назначал — это вообще фантастика. Все прекрасно знают, он даже никогда не жмёт руку. У него высокомерие выше Эвереста. 21 тур его не было — всё было нормально. Тут его его всё равно назначили на нашу игру. Тем более в такой ситуации, когда мы все пытаемся сохранить футбол, команды, доставить удовольствие зрителям», – цитирует Слуцкого корреспондент спортивной редакции «Татар-информа».

Напомним, казанцы дома проиграли «Ростову» со счетом 1:2. Победный гол в свои ворота забил защитник «Рубина» Сильвие Бегич.