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Спорт
16 марта 2022  11:14
Дамир Садриев

«Рубин» обратился в РФС с просьбой разъяснить ошибки судьи Мешкова в игре с «Ростовом»

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«Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть и разъяснить ряд судейских решений в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги против «Ростова». 

Казанский клуб попросил дать оценку качеству работы судейской бригады во главе с Виталием Мешковым.

«13 ошибочных или спорных судейских решений против одной из команд за матч достаточно, чтобы посчитать судейство либо неквалифицированным, либо предвзятым», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, после матча с «Ростовом» главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий эмоционально отреагировал на работу главного арбитра встречи Мешкова. 

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам матча с «Ростовом».

#фк рубин #Футбол
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