«Рубин» обратился в РФС с просьбой разъяснить ошибки судьи Мешкова в игре с «Ростовом»
«Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть и разъяснить ряд судейских решений в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги против «Ростова».
Казанский клуб попросил дать оценку качеству работы судейской бригады во главе с Виталием Мешковым.
«13 ошибочных или спорных судейских решений против одной из команд за матч достаточно, чтобы посчитать судейство либо неквалифицированным, либо предвзятым», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.
Напомним, после матча с «Ростовом» главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий эмоционально отреагировал на работу главного арбитра встречи Мешкова.
Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам матча с «Ростовом».