В РФС признали ошибку судьи в матче «Спартака», претензии «Рубина» не рассмотрели

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала неправомерным назначенный одиннадцатиметровый удар в ворота «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

Напомним, именно благодаря этому пенальти «Краснодар» вышел вперед и по итогу одержал победу в матче.

«Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Спартак» в игровом эпизоде на 84-й минуте матча», – говорится в решении ЭСК на официальном сайте РФС.

Кроме того, экспертно-судейская комиссия оценила два отмененных гола красно-белых, признав, что в обоих ситуациях главный арбитр матча Евгений Куляк поступил верно.

Стоит отметить, что комиссия не рассматривала претензии «Рубина» по матчу с «Ростовом».

Напомним, после домашнего матча с «Ростовом» главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий эмоционально отреагировал на работу арбитра встречи Мешкова.

После этого «Рубин» обратился в РФС с просьбой разъяснить ошибки судьи Мешкова, опубликовав соответствующий видеоролик с ошибками и спорными решениями главного арбитра встречи.

«13 ошибочных или спорных судейских решений против одной из команд за матч достаточно, чтобы посчитать судейство либо неквалифицированным, либо предвзятым», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам матча с «Ростовом».