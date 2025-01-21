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Трамп заявил, что для завершения конфликта на Украине есть еще полдня
Для завершения вооруженного противостояния на Украине есть еще полдня. Об этом заявил Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, напомнив таким образом о своем предвыборном обещании завершить конфликт за сутки.
«Прошло только полдня. У меня в запасе есть еще полдня. Посмотрим. Мы хотим успеть», — подчеркнул американский лидер (его речь транслировал телеканал CBS News).
Это заявление Трамп сделал примерно в 20 часов по времени Вашингтона, то есть в 4 часу утра по Москве, отмечает РБК.
Президент США также заметил, что намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным и что разговор с ним позволит выяснить, как скоро удастся положить конец вооруженному противостоянию.
«[Президент Украины Владимир] Зеленский хочет заключить сделку. Я не знаю, хочет ли этого Путин. Возможно, он не хочет. Он должен заключить сделку <...>», — добавил Трамп, упомянув в связи с этим ощутимую инфляцию в РФ.
При этом относительно сохранения санкций против России американский лидер сказал, что рестрикциям он предпочитает тарифы, так как они «эффективней» и «сохраняют силу доллара».
Еще до инаугурации Дональда Трампа спецпосланник по Украине в его администрации Кит Келлог предположил, что для урегулирования конфликта понадобится сто дней.
Накануне Владимир Путин назвал условия разрешения конфликта на Украине, о чем сообщал «Татар-информ».
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