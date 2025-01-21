Трамп заявил, что для завершения конфликта на Украине есть еще полдня

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: пресс-служба Белого дома

Для завершения вооруженного противостояния на Украине есть еще полдня. Об этом заявил Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, напомнив таким образом о своем предвыборном обещании завершить конфликт за сутки.

«Прошло только полдня. У меня в запасе есть еще полдня. Посмотрим. Мы хотим успеть», — подчеркнул американский лидер (его речь транслировал телеканал CBS News).

Это заявление Трамп сделал примерно в 20 часов по времени Вашингтона, то есть в 4 часу утра по Москве, отмечает РБК.

Президент США также заметил, что намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным и что разговор с ним позволит выяснить, как скоро удастся положить конец вооруженному противостоянию.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский хочет заключить сделку. Я не знаю, хочет ли этого Путин. Возможно, он не хочет. Он должен заключить сделку <...>», — добавил Трамп, упомянув в связи с этим ощутимую инфляцию в РФ.

При этом относительно сохранения санкций против России американский лидер сказал, что рестрикциям он предпочитает тарифы, так как они «эффективней» и «сохраняют силу доллара».

Еще до инаугурации Дональда Трампа спецпосланник по Украине в его администрации Кит Келлог предположил, что для урегулирования конфликта понадобится сто дней.

Накануне Владимир Путин назвал условия разрешения конфликта на Украине, о чем сообщал «Татар-информ».