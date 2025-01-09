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Келлог: Трамп не будет уступать Путину при урегулировании конфликта на Украине
Избранный Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не пойдет на уступки российскому лидеру Владимиру Путину при урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил спецпосланник по Украине в будущей администрации Трампа Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.
«Я думаю, люди должны знать, что он (Трамп — прим. Т-и) не пытается дать что-то Путину или русским. Он пытается спасти Украину и сохранить ее суверенитет, и он собирается убедиться, что это будет справедливо и честно», — подчеркнул Келлог (цитата по РБК).
«Самой большой ошибкой» уходящего Президента США Джо Байдена Келлог назвал отказ от ведения переговоров с Владимиром Путиным. По его мнению, в отличие от предшественника Дональд Трамп понимает необходимость разговаривать как с союзниками, так и с противниками.
Спецпосланник выразил уверенность, что избранному Президенту США удастся завершить вооруженное противостояние на Украине «в ближайшей перспективе». Для себя при этом дипломат хотел бы установить срок в 100 дней, за который можно было бы достичь определенных результатов по урегулированию конфликта.
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