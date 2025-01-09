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Политика 9 января 2025 08:51

Келлог: Трамп не будет уступать Путину при урегулировании конфликта на Украине

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Избранный Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не пойдет на уступки российскому лидеру Владимиру Путину при урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил спецпосланник по Украине в будущей администрации Трампа Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, люди должны знать, что он (Трамп — прим. Т-и) не пытается дать что-то Путину или русским. Он пытается спасти Украину и сохранить ее суверенитет, и он собирается убедиться, что это будет справедливо и честно», — подчеркнул Келлог (цитата по РБК).

«Самой большой ошибкой» уходящего Президента США Джо Байдена Келлог назвал отказ от ведения переговоров с Владимиром Путиным. По его мнению, в отличие от предшественника Дональд Трамп понимает необходимость разговаривать как с союзниками, так и с противниками.

Спецпосланник выразил уверенность, что избранному Президенту США удастся завершить вооруженное противостояние на Украине «в ближайшей перспективе». Для себя при этом дипломат хотел бы установить срок в 100 дней, за который можно было бы достичь определенных результатов по урегулированию конфликта.

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#Дональд Трамп #спецоперация
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