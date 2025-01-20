news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Политика 20 января 2025 17:13

Путин назвал условия разрешения конфликта на Украине

Скопировать ссылку
Путин назвал условия разрешения конфликта на Украине
Владимир Путин
Фото: сайт Кремля

Целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.

«Не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе», – сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что Москва открыта к диалогу с новой американской администрацией по ситуации на Украине. Он добавил, что диалог между двумя странами должен строиться на равноправной и взаимоуважительной основе.

Сегодня вступит в должность Президента США Дональд Трамп. Во время предвыборной гонки он неоднократно заявлял о необходимости урегулирования украинского кризиса.

#Владимир Путин #Украина
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100