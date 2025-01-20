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Путин назвал условия разрешения конфликта на Украине
Целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.
«Не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе», – сказал глава государства.
Российский лидер отметил, что Москва открыта к диалогу с новой американской администрацией по ситуации на Украине. Он добавил, что диалог между двумя странами должен строиться на равноправной и взаимоуважительной основе.
Сегодня вступит в должность Президента США Дональд Трамп. Во время предвыборной гонки он неоднократно заявлял о необходимости урегулирования украинского кризиса.
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