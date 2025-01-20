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CNN: Трамп поручил подготовить звонок Путину после инаугурации
Избранный Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным в течение нескольких дней после своей инаугурации. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
В ходе беседы стороны затронут возможность проведения в ближайшие месяцы личной встречи, которая могла бы положить конец вооруженному противостоянию на Украине, отмечают информированные собеседники канала.
«Будучи кандидатом, Трамп обещал положить конец конфликту в течение дня после приведения к присяге. Но <...> он почти наверняка нарушит эту клятву», — констатирует канал.
Теперь избранный Президент США и его команда надеются быстро начать работу над планом урегулирования, который мог бы быть реализован в течение первых месяцев его правления, в том числе путем прямого разговора с Президентом РФ.
Представители команды Трампа по национальной безопасности начали работать над подготовкой телефонного разговора с Путиным несколько недель назад. Впрочем, неясно, была ли окончательно определена дата беседы.
В связи с этим знакомый с мышлением избранного американского лидера источник заметил, что Трамп уверен: «прямое взаимодействие с Путиным — это именно то, что нужно для поиска решения», которое положит конец конфликту.
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