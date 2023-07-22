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Трамп счел безумными даже мысли о возможном приеме Украины в НАТО
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал безумными даже размышления о возможном вступлении Украины в Североатлантический альянс. Его обращение размещено на видеохостинге Rumble.
«Сама мысль о том, что мы сейчас просто рассматриваем прием Украины в НАТО, полностью безумна», — поделился своей оценкой ситуации политик.
Трамп также раскритиковал администрацию своего преемника Джо Байдена. По его мнению, нынешний Белый дом втягивает США в Третью мировую войну.
Кроме того, экс-президент посоветовал своим сторонникам посмотреть, «сколько Китай, Украина заплатили семье Байдена». Таким образом, он обвинил действующие власти Штатов в зависимости от двух этих стран.
Ранее Трамп раскрыл, как намерен добиваться мира между Украиной и РФ при победе на выборах. Он заявил, что готов оказывать давление и на Москву, и на Киев.
На саммите, который прошел в Вильнюсе 11 и 12 июля, члены НАТО договорились не требовать от Украины выполнения плана действий для членства в блоке и пообещали пригласить Киев в альянс после выполнения «всех условий», но только после завершения конфликта с РФ. Помимо этого, был создан совет Украина — НАТО. Впрочем, какие-либо конкретные сроки вхождения в блок не были названы.
Позднее Президент РФ Владимир Путин заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс создаст угрозу безопасности России, и вероятность этого сценария стала одной из причин специальной военной операции.
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