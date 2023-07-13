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Путин: Вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России
Вступление Украины в Североатлантический альянс создаст угрозу безопасности России, и вероятность реализации этого сценария стала одной из причин специальной военной операции. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин корреспонденту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» (фрагмент выложен в Telegram-канале журналиста).
«Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно говорили, это создает угрозы для безопасности России, очевидно. И, собственно говоря, одна из причин специальной военной операции — это угроза вступления Украины в НАТО», — поделился российский лидер своим пониманием геополитической обстановки.
Кроме того, Путин выразил уверенность, что членство в НАТО не повысит безопасность самой Украины и «в целом сделает мир гораздо более уязвимым», приведя к дополнительному напряжению в отношениях между государствами.
Ранее члены НАТО договорились не требовать от Украины выполнения плана действий для членства в блоке, утвердили многолетнюю программу военной помощи стране и пообещали пригласить Киев в альянс после выполнения «всех условий», но только после завершения конфликта с РФ. Также создан совет Украина — НАТО.
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