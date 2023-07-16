Трамп раскрыл, как намерен добиваться мира между Украиной и РФ при победе на выборах

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Экс-президент Соединенных Штатов и наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на предстоящих выборах главы государства Дональд Трамп раскрыл, как бы он добивался заключения мира между Россией и Украиной, если бы находился у власти.

Политик в интервью телеканалу Fox News пояснил, что попросил бы Президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры и пригрозил бы Президенту РФ Владимиру Путину увеличением военной помощи украинской стороне.

«Я бы сказал Зеленскому: „Довольно. Нужно начать договариваться“. Я бы сказал Путину: „Если ты не договоришься, мы дадим ему (Зеленскому — прим. Т-и) очень много. Мы [дадим украинцам] больше, чем они когда-либо получали, если придется“», — изложил Трамп свою гипотетическую дипломатическую стратегию.

«Я очень хорошо знаю Зеленского, и я еще лучше знаю Путина. И у меня были хорошие отношения, очень хорошие с ними обоими. <…> Я заключу сделку за один день», — уверен бывший американский лидер.

Дональд Трамп ранее уже не раз утверждал, что сможет завершить вооруженное противостояние на Украине за 24 часа, но не объяснял, каким именно образом он бы добивался этой цели.