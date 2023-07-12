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Столтенберг объявил о создании совета Украина — НАТО
В скором времени будет создан совет Украина — НАТО, который станет важным этапом на пути к присоединению Украины к военно-политическому блоку. Об этом объявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Я только что провел инаугурационное заседание совета НАТО — Украина. Отныне НАТО и Украина будут встречаться в Совете для обсуждений и принятия решений как равные. Это значительный шаг по приближению Украины к НАТО», – цитирует РИА Новости его выступление на пресс-конференции на полях саммита НАТО.
Создание совета он назвал историческим моментом, пообещав также Киеву расширить военную поддержку.
Напомним, страны НАТО выпустили итоговое коммюнике по саммиту, в котором не пригласили Украину вступить в альянс и не дали гарантий на это, а лишь обозначили, что видят ее будущее в составе блока.
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