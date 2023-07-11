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Политика 11 июля 2023 19:26

Столтенберг: Украина получит членство в НАТО лишь при победе над Россией

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Вопрос о членстве Украины в НАТО будет поднял лишь после победы над Россией. В противном случае эта тема потеряет актуальность. Об этом, подводя итоги первого дня саммита НАТО в Вильнюсе, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Сейчас самая важная задача — обеспечить победу Украины. Если Украина не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО вообще не будет стоять», — цитирует его РИА Новости.

Ранее агентство Reuters рассказало, что странам – членам альянса удалось согласовать формулировки декларации, посвященной вступлению Украины в альянс.

#НАТО #Украина
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