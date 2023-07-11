Столтенберг: Украина получит членство в НАТО лишь при победе над Россией

Вопрос о членстве Украины в НАТО будет поднял лишь после победы над Россией. В противном случае эта тема потеряет актуальность. Об этом, подводя итоги первого дня саммита НАТО в Вильнюсе, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Сейчас самая важная задача — обеспечить победу Украины. Если Украина не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО вообще не будет стоять», — цитирует его РИА Новости.

Ранее агентство Reuters рассказало, что странам – членам альянса удалось согласовать формулировки декларации, посвященной вступлению Украины в альянс.