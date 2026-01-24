Трамп рассказал о применении секретного «дискомбобулятора» при захвате Мадуро
При атаке на Венесуэлу для захвата лидера этой страны Николаса Мадуро американские военные использовали секретное дезориентирующее оружие под названием «дискомбобулятор». Об этом заявил Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью газете New York Post.
По словам американского лидера, в результате применения этого секретного оружия произошел сбой систем, и венесуэльцы так и не смогли запустить свои зенитные ракеты.
«У них (венесуэльских военных – прим. Т-и) были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не была запущена. Мы атаковали, они нажали на кнопки, и ничего не сработало», – изложил свое понимание хода операции Трамп.
При этом Президент США подчеркнул, что Вооруженные силы Боливарианской Республики были полностью готовы к удару со стороны американцев. Отдельно он заметил, что с удовольствием поговорил бы подробнее о новом оружии, если бы мог.
Еще в начале января NYP писала об использовании американцами в Венесуэле некоего секретного оружия со ссылкой на одного из охранников Мадуро. Однако, по его словам, эффект от него напоминал «очень сильную звуковую волну». Пострадавшие военные латиноамериканской страны упали на землю и не могли подняться.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены военными США в ночь на 3 января в ходе операции «Абсолютная решимость». Участие в ней принял отряд спецназа «Дельта» и более 150 летательных аппаратов, высадку с вертолетов прикрывали самолеты и беспилотники.
По данным властей США, во время рейда в Венесуэле погибли от 67 до примерно 80 человек. Среди них есть как венесуэльские и кубинские силовики, так и мирные жители. Несколько американцев были ранены.
Венесуэльские власти заявили, что в стране погибли как минимум 100 человек и приблизительно столько же получили ранения. Правительство Кубы еще до этого признало гибель в Венесуэле 32 военнослужащих и разведчиков.
Верховный трибунал правосудия Венесуэлы признал временно исполняющим обязанности главы государства исполнительного вице-президента Дельси Родригес.