Трамп рассказал о применении секретного «дискомбобулятора» при захвате Мадуро

Президент США Дональд Трамп в ситуационной комнате Белого дома

Фото: аккаунт Белого дома в соцсети X

При атаке на Венесуэлу для захвата лидера этой страны Николаса Мадуро американские военные использовали секретное дезориентирующее оружие под названием «дискомбобулятор». Об этом заявил Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью газете New York Post.

По словам американского лидера, в результате применения этого секретного оружия произошел сбой систем, и венесуэльцы так и не смогли запустить свои зенитные ракеты.

«У них (венесуэльских военных – прим. Т-и) были российские и китайские ракеты, но ни одна из них не была запущена. Мы атаковали, они нажали на кнопки, и ничего не сработало», – изложил свое понимание хода операции Трамп.

При этом Президент США подчеркнул, что Вооруженные силы Боливарианской Республики были полностью готовы к удару со стороны американцев. Отдельно он заметил, что с удовольствием поговорил бы подробнее о новом оружии, если бы мог.

Еще в начале января NYP писала об использовании американцами в Венесуэле некоего секретного оружия со ссылкой на одного из охранников Мадуро. Однако, по его словам, эффект от него напоминал «очень сильную звуковую волну». Пострадавшие военные латиноамериканской страны упали на землю и не могли подняться.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены военными США в ночь на 3 января в ходе операции «Абсолютная решимость». Участие в ней принял отряд спецназа «Дельта» и более 150 летательных аппаратов, высадку с вертолетов прикрывали самолеты и беспилотники.

По данным властей США, во время рейда в Венесуэле погибли от 67 до примерно 80 человек. Среди них есть как венесуэльские и кубинские силовики, так и мирные жители. Несколько американцев были ранены.

Венесуэльские власти заявили, что в стране погибли как минимум 100 человек и приблизительно столько же получили ранения. Правительство Кубы еще до этого признало гибель в Венесуэле 32 военнослужащих и разведчиков.

Верховный трибунал правосудия Венесуэлы признал временно исполняющим обязанности главы государства исполнительного вице-президента Дельси Родригес.