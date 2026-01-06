news_header_top
Политика 6 января 2026 19:28

Трамп выразил сожаление из-за большого числа погибших при атаке США на Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с большим числом погибших в ходе операции в Венесуэле.

«У нас было много военных на земле, это было удивительно. Никто не погиб. На другой стороне многие погибли, к сожалению, говорю вам», – сказал американский лидер на мероприятии в Трамп-Кеннеди-центре.

Он добавил, что в ходе операции были убиты в основном кубинцы.

В ночь на 3 января в ходе операции «Абсолютная решимость» военными США были захвачены Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Участие в операции приняли отряд спецназа «Дельта» и более 150 летательных аппаратов, высадку с вертолетов прикрывали самолеты и беспилотники.

Ранее сообщалось о минимум 80 погибших (как комбатантов, так и гражданских лиц).

