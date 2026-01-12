Трамп провозгласил себя и. о. главы Венесуэлы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провозгласил себя исполняющим обязанности Президента Венесуэлы. Соответствующий скриншот якобы из «Википедии» он опубликовал на своей странице в основанной им социальной сети Truth Social.

На скриншоте указано, что Трамп стал исполняющим обязанности лидера Боливарианской Республики в январе 2026 года. Конкретная дата при этом не указана.

Судя по всему, как и многие другие заявления американского лидера, эта публикация носит полушутливый, полусерьезный характер. Ее не следует понимать буквально, но она подтверждает намерение Трампа установить контроль над латиноамериканской страной.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены военными США в ночь на 3 января в ходе операции «Абсолютная решимость». Участие в ней принял отряд спецназа «Дельта» и более 150 летательных аппаратов, высадку с вертолетов прикрывали самолеты и беспилотники.

По информации, имеющейся у властей США, во время рейда в Венесуэле погибли от 67 до примерно 80 человек. Среди них есть как венесуэльские и кубинские силовики, так и мирные жители. Несколько американцев были ранены, двое из них на данный момент продолжают лечиться.

Позднее венесуэльские власти заявили, что в стране погибли как минимум 100 человек и приблизительно столько же получили ранения. Правительство Кубы еще до этого сообщило о гибели в Венесуэле 32 военнослужащих и разведчиков.

Верховный трибунал правосудия Венесуэлы признал временно исполняющим обязанности главы государства исполнительного вице-президента Дельси Родригес.