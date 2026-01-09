CNN: делегация Госдепа США посетила Венесуэлу для восстановления посольства в Каракасе

Делегация Государственного департамента США посетила Венесуэлу впервые после военной операции Вашингтона в республике с целью восстановления работы американского посольства в Каракасе. Об этом со ссылкой на источник в администрации США сообщил телеканал CNN.

По данным телеканала, в состав делегации вошли дипломаты и сотрудники службы безопасности подразделения по делам Венесуэлы, которое базируется в Колумбии, а также исполняющий обязанности посла США в Колумбии Джон Макнамара.

Делегация прибыла в Каракас для предварительной оценки возможностей поэтапного возобновления работы посольства.

В ночь на 3 января в ходе операции «Абсолютная решимость» военными США были захвачены Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Участие в операции приняли отряд спецназа «Дельта» и более 150 летательных аппаратов, высадку с вертолетов прикрывали самолеты и беспилотники.