Политика 8 января 2026 20:56

Сенат США одобрил продолжение работы над резолюцией, ограничивающей удары по Венесуэле

Американский Сенат в ходе процедурного голосование одобрил продолжение работы над резолюцией, запрещающей администрации Президента США Дональда Трампа применять военную силу против Венесуэлы без одобрения конгресса. За проголосовали 52 сенатора, против – 47.

Таким образом, Сенат согласился продолжить рассмотрение документа, несмотря на имеющееся у Республиканской партии большинство. Такое голосование части однопартийцев стало поражением для Трампа, констатирует телеканал Fox News.

Процедурный характер голосования означает, что рассматривалась не суть резолюции, а готовность работать над ней в дальнейшем и режим ее рассмотрения. Теперь для принятия документа его составителям придется заручиться еще более широкой поддержкой республиканцев – им необходимо преодолеть порог в 60 голосов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены военными США в ночь на 3 января в ходе операции «Абсолютная решимость». Участие в ней принял отряд спецназа «Дельта» и более 150 летательных аппаратов, высадку с вертолетов прикрывали самолеты и беспилотники.

По информации, имеющейся у властей США, во время рейда в Венесуэле погибли от 67 до примерно 80 человек. Среди них есть как венесуэльские и кубинские силовики, так и мирные жители. Несколько американцев были ранены, двое из них на данный момент продолжают лечиться.

Позднее венесуэльские власти заявили, что в стране погибли как минимум 100 человек и приблизительно столько же получили ранения. Правительство Кубы еще до этого сообщило о гибели в Венесуэле 32 военнослужащих и разведчиков.

Верховный трибунал правосудия Венесуэлы признал временно исполняющим обязанности главы государства исполнительного вице-президента Дельси Родригес.

