Трамп процитировал Путина и назвал Байдена угрозой демократии

Экс-президент США Дональд Трамп

Микроблог Дональда Трампа

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп процитировал российского лидера Владимира Путина, увидевшего в выдвижении обвинений против политика свидетельство «гнилости» американской государственной системы. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на встрече с избирателями в штате Нью-Гэмпшир, Трамп заметил, что происходящее в США «показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии».

Ранее Президент РФ в ходе Восточного экономического форума высказал мнение, что преследование предыдущего американского лидера, надеющегося на переизбрание, демонстрирует «гнилость американской политической системы». По мнению Путина, «всё, что происходит с Трампом, — это преследование [конкурента] по политическим мотивам».

Дональд Трамп также назвал действующего главу государства Джо Байдена угрозой демократии. «Они (нынешняя американская администрация — прим. Т-и) готовы нарушить Конституцию США <...> ради победы <...>. Джо Байден представляет собой угрозу демократии», — поделился он со сторонниками своим пониманием ситуации.

Дональду Трампу инкриминируют сразу несколько преступлений, в том числе участие в заговоре с целью изменить ход выборов 2020 года, ненадлежащее обращение с секретными документами, неуплату налогов и домогательства. После выдвижения одного из этих обвинений политик пожаловался, что его хотят посадить на пожизненный срок.