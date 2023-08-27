Politico: Трамп собрал рекордные 7,1 млн долларов после фото в тюрьме

Экс-президент США Дональд Трамп

Фото: Twitter Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп, вновь собирающийся выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, после публикации сделанной во время формального ареста 24 августа фотографии собрал 7,1 млн долларов на свою предвыборную кампанию. Об этом со ссылкой на штаб политика-республиканца пишет газета Politico.

По словам осведомленного собеседника издания, за первые сутки после публикации снимка Трамп и вовсе собрал рекордные 4,18 млн долларов пожертвований на предвыборную кампанию.

Собрать так много средств позволила продажа мерча с фотографией экс-президента, сделанной во время ареста (такой снимок называется магшот). Футболки, плакаты, наклейки и другие предметы с портретом Трампа и слоганом «Никогда не сдавайся» стоят от 14 до 34 долларов.

Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия) для формального ареста по делу о попытке изменить итоги президентских выборов 2020 года. Это четвертое по счету обвинение, выдвинутое против бывшего американского лидера. Политик пробыл в тюрьме около получаса, а затем был отпущен под залог в 200 тыс. долларов. Вскоре он опубликовал свой тюремный снимок в социальной сети Х (бывший Twitter).

По оценке Politico, успешный сбор средств подтверждает, что Трамп превратил четыре выдвинутых против него обвинения «в деньги предвыборной кампании, сплотив своих ярых сторонников». Впрочем, заработать на магшоте экс-президента хотят и организации, не связанные с политикой. В частности, сайт о спорте и поп-культуре Barstool Sports продает собственные футболки с портретом Трампа за 32 доллара.