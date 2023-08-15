Трампу предъявили обвинения уже по четвертому уголовному делу

Дональд Трамп во время пребывания на посту Президента США

Фото: www.whitehouse.gov

Суд округа Фултон, штат Джорджия, предъявил бывшему Президенту США Дональду Трампу четвертое по счету уголовное обвинение. Политика обвиняют в попытке изменить результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии, сообщает агентство Bloomberg.

Помимо Трампа, в обвинительном заключении упомянуты еще 18 человек. Это, в частности, адвокат экс-президента Рудольф Джулиани (бывший мэр Нью-Йорка), экс-руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз и бывший высокопоставленный чиновник Министерства юстиции США Джеффри Кларк.

«Трамп и другие обвиняемые <…> отказались признать, что Трамп проиграл, и <…> сознательно и преднамеренно присоединились к заговору с целью незаконно изменить исход выборов <…>», — сказано в заявлении суда.

Кроме того, экс-президента обвинили в даче ложных показаний, заговоре с целью совершения подлога, подстрекательстве к нарушению присяги государственным служащим и предоставлении фальшивых документов. Адвокаты политика назвали обвинительный акт «ошибочным и неконституционным».

В целом же подсудимых подозревают в даче ложных показаний, склонении государственных служащих к нарушению присяги, подделке документов, оказании влияния на свидетелей, краже компьютеров и лжесвидетельстве.

В прокуратуре Джорджии позднее пояснили, что Дональд Трамп должен предстать перед судом не позднее 25 августа. Рассмотрение дела по существу должно начаться в течение шести месяцев.

Ранее экс-президенту были предъявлены обвинения в заговоре с целью отмены президентских выборов 2020 года, ненадлежащем обращении с секретными документами и выплате 130 тыс. долларов порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание о связи с ней. Сам Трамп вину не признает.