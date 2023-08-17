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Трамп пожаловался, что его хотят посадить на пожизненный срок
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил действующие власти страны в том, что они хотят посадить его в тюрьму пожизненно, используя ложные обвинения.
«Они (представители нынешней администрации США — прим. Т-и) искренне верят, что им сойдет с рук попытка посадить пожизненно лидирующего оппонента, несмотря на то, что он не совершал преступлений», — пожаловался политик (цитата по РИА Новости).
Кроме того, по мнению Трампа, нынешнее руководство Штатов во главе с Джо Байденом превращает страну в государство третьего мира.
Ранее суд округа Фултон предъявил бывшему американскому Президенту четвертое по счету уголовное обвинение. Ему и 18 его сообщникам вменяют попытку изменить результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия. Они должны до 25 августа добровольно явиться в тюрьму, где их формально арестуют.
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