NYT: Западные политики боятся развала НАТО при победе Трампа на выборах в США

Возможная победа в выборах экс-Президента США Дональда Трампа в 2024 году станет огромным провалом для НАТО и Запада. В случае его прихода к власти Вашингтон может выйти из альянса, считает The New York Times.

«В Европе боятся, что второе президентство Трампа приведет к тому, что Соединенные Штаты выйдут из НАТО», — признался в беседе с изданием бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

В NYT отмечают, что небольшие страны альянса попытаются найти общий язык с новым американским лидером, к примеру через комплиментарные жесты либо через покупку американского оружия, однако крупные европейские страны не знают, какой подход им избрать.