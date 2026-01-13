Трамп призвал иранцев к продолжению протестов и пообещал скорое прибытие помощи

Президент США Дональд Трамп в ситуационной комнате Белого дома

Фото: аккаунт Белого дома в соцсети X

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал участников акций протеста в Иране к продолжению демонстраций и пообещал скорое прибытие помощи.

«Иранские патриоты, ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОТЕСТОВАТЬ – БЕРИТЕ ПОД КОНТРОЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ!!!» – написал американский лидер в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

Трамп пригрозил, что преследующие протестующих представители силовых структур «заплатят высокую цену», и заявил, что отменил все переговоры с иранскими официальными лицами, пока демонстранты не перестанут гибнуть.

«ПОМОЩЬ УЖЕ В ПУТИ. MIGA (Make Iran great again – „Сделаем Иран снова великим“ – прим. Т-и)!!!» – заключил Президент США.

Ранее Трамп не раз заявлял о готовности Штатов помочь протестующим в Иране. Белый дом подтвердил, что Президент США может применить военную силу против Ирана.

Протесты в Тегеране и других городах ИРИ начались 29 декабря после резкого падения курса национальной валюты – риала. Позднее живущий в эмиграции наследный принц Ирана Реза Пехлеви через соцсеть X призвал жителей страны начать общенациональную забастовку и установить контроль над центральными улицами городов.

Правозащитная организация HRANA (Human Rights Activists News Agency) оценивает число погибших в ходе протестов как минимум в 646 человек, среди которых – 133 сотрудника силовых органов. Сообщения о еще 579 погибших проверяются.

При этом анонимный иранский чиновник заявил агентству Reuters, что в ходе беспорядков в Иране погибли около 2 тыс. мирных жителей и сотрудников силовых структур.

Раис Татарстана Рустам Минниханов как председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» направил Президенту Ирана Масуду Пезешкиану письмо со словами соболезнования в адрес родных и близких погибших в результате массовых протестов.