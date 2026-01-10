Трамп вновь заявил о готовности США помочь протестующим в Иране

Президент США Дональд Трамп в ситуационной комнате Белого дома

Фото: аккаунт Белого дома в соцсети X

Соединенные Штаты готовы помочь участникам проходящих в Иране акций протеста. Об этом заявил Президент США Дональд Трамп на своей странице в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

«Иран стремится к СВОБОДЕ – возможно, как никогда прежде. США готовы помочь!!!» – написал американский лидер.

Ранее Трамп уже заявлял о готовности прийти на помощь протестующим в Иране – но в том случае, если власти исламской республики начнут жестоко разгонять демонстрации.

Протесты в Тегеране и других городах ИРИ начались 29 декабря после резкого падения курса национальной валюты – риала. Местная правозащитная организация HRANA (Human Rights Activists News Agency) оценивает число погибших за последние 13 дней как минимум в 65 человек, среди которых – 50 протестующих и 14 сотрудников силовых органов.

Сегодня живущий в эмиграции наследный принц Ирана Реза Пехлеви в социальной сети X призвал жителей страны начать общенациональную забастовку и присоединяться к акциям протеста, чтобы установить контроль над центральными улицами городов.

При этом армия Ирана выступила в поддержку властей исламской республики, заявив о готовности во главе с Высшим руководителем страны аятоллы Али Хаменеи «решительно противостоять любому заговору».

Посольство России в ИРИ призвало находящихся в стране граждан РФ не снимать протесты на видео и избегать толпы, о чем сообщал «Татар-информ».