Трамп, Пехлеви и Израиль: почему протесты в Иране переросли в геополитический кризис

Иран с самого начала года охвачен протестами. После проявлений недовольства экономическим положением страны протестующие перешли к требованиям смены правящего режима. Протест перешел в фазу вооруженного противостояния с властями, что привело к многочисленным жертвам. Достигнут ли своих целей протестующие – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Резкий рост цен в Иране спровоцировал массовое социальное недовольство, которое из «кухонных разговоров» выплеснулось к началу 2026 года на городские улицы

Фото: стоп-кадр видео

Очередная волна протестов

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года и быстро охватили множество городов. Причиной волнений стал экономический кризис в стране: национальная валюта, риал, обесценилась примерно вдвое по отношению к доллару, а официальный уровень инфляции в декабре достиг 42,5%.

Резкий рост цен спровоцировал массовое социальное недовольство, которое из «кухонных разговоров» выплеснулось к началу 2026 года на городские улицы. Всего за неделю протесты охватили как минимум 46 городов Ирана, включая столицу – Тегеран. К протестующим мелким торговцам и предпринимателям присоединились студенты, что придало волнениям молодежный характер.

Кроме того, мирный протест, вызванный недовольством экономической политикой властей, быстро перешел к радикальной фазе: он стал носить не только ярко выраженный антиправительственный характер с пожеланиями смерти аятолле Хаменеи, но и вылился в прямые столкновения с полицией и сотрудниками национальных сил безопасности «Басидж».

Со стороны протестующих в ход пошли коктейли Молотова, огнестрельное и холодное оружие, появились сообщения о поджогах административных зданий. На такое развитие событий полиция жестко ответила с применением боевого оружия. Уже с 1 января начался отсчет погибших и раненых среди протестующих и сотрудников полиции.

Издание Time, ссылаясь на свои источники, сообщает о не менее чем 217 погибших только в Тегеране в результате стрельбы по протестующим, однако эти данные не подтверждаются правозащитными организациями. Согласно их сообщениям, с начала протестов погибли не менее 72 человек, и этот кровавый отсчет продолжается, поскольку волнения не затихают. Число арестованных исчисляется тысячами.

Во всем Иране отключили интернет и частично связь.

Наследный принц призвал использовать исторический флаг «Лев и Солнце», который был государственным символом до Исламской революции 1979 года Фото: стоп-кадр видео

Поддержка протестов извне

Ситуация осложнилась тем, что Реза Пехлеви, глава дома Пехлеви и наследный принц (шахзаде), проживающий в США, обратился к протестующим с призывом выйти на улицы и установить контроль над городскими центрами. Он также призвал использовать исторический флаг «Лев и Солнце», который был государственным символом до Исламской революции 1979 года.

Участие Америки в протестах в Иране не ограничилось призывами к свержению властей от бежавшего и проживающего в США наследного принца: в ситуацию вмешался президент Америки Дональд Трамп. Он заявил: «Иран стремится к свободе, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!!!»

Кроме того, Дональд Трамп прямо начал угрожать Ирану, если там продолжится жесткое подавление протеста с человеческими жертвами: «Мы готовы к действиям и находимся в полной боевой готовности». Это прямой намек на возможность боевых действий американской армии и флота в Исламской Республике Иран.

Впрочем, буквально недавно, 22 июня 2025 года, воздушные и морские силы ВС США нанесли удар по ядерным объектам Ирана. В ходе атаки было использовано 14 противобункерных авиабомб GBU-57, доставленных стелс-бомбардировщиками Northrop B-2 Spirit, а также 30 ракет «Томагавк», запущенных с подводной лодки. Так что сегодняшние угрозы США Ирану – это не простое сотрясение воздуха.

Не обошлось и без злейшего врага Ирана – Израиля: премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил поддержку гражданам Ирана, продолжающим акции протеста против властей на фоне тяжелой экономической ситуации.

Таким образом, протестующие получили поддержку от стран, прямо враждебных текущему руководству Ирана.

Реза Пехлеви дискредитировал себя полной зависимостью от американцев, что для большинства иранцев совершенно неприемлемо Фото: © VOA Farsi, Public Domain, commons.wikimedia.org

Реакция властей Ирана

Власти Ирана пытаются погасить протесты не только жесткими силовыми методами. 30 декабря президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил министру внутренних дел начать диалог с протестующими, «чтобы правительство могло приложить все свои силы для решения проблем».

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи, выступая 3 января по телевидению, заявил: «Мы говорим с протестующими, чиновники должны говорить с ними. Но нет никакой пользы от разговоров с бунтовщиками. Бунтовщики должны быть поставлены на место».

Кроме того, Хаменеи отреагировал на угрозы Трампа: «Он, если может, пусть займется управлением собственной страны».

10 января власти Ирана призвали жителей выйти на протесты против беспорядков:

«Совет координации исламского развития призывает народ по всей стране выйти на народные собрания для осуждения террористических действий агентов США и Израиля».

Масуд Пезешкиан поручил министру внутренних дел начать диалог с протестующими, «чтобы правительство могло приложить все свои силы для решения проблем» Фото: kremlin.ru

Добьются ли протестующие в этот раз смены руководства страны?

На этот вопрос можно ответить отрицательно: массовые протесты в Иране в последние годы стали регулярным явлением. Можно вспомнить, как в октябре 2022 года были убиты по меньшей мере 200 протестующих, а сами антиправительственные выступления были жестоко подавлены. Можно вспомнить и серию гражданских акций протеста в конце 2019 года в нескольких городах по всему Ирану. Волнения тогда также носили антиправительственный характер и сопровождались многочисленными жертвами среди протестующих.

Другими словами, Иран сегодня столкнулся с очередной волной антиправительственных выступлений. Предыдущие волны не достигли своих целей и были подавлены. Так будет и в этот раз.

Причина всех этих волн, как уже было сказано выше, – плохое экономическое положение. На экономику Ирана негативно влияют санкции со стороны Запада (уже в 1990-е Иран столкнулся с первыми американскими санкциями). Запад ввел эмбарго на иранскую нефть и отключил страну от мировой финансовой системы (SWIFT), что мгновенно сократило нефтяные доходы и обвалило курс риала. Сегодня Иран продает нефть лишь одному покупателю – Китаю, да и то в объемах, далеких от своих возможностей. Увы, но экономическое давление Запада, измеряемое десятилетиями, приводит к падению не только национальной валюты, но и уровня жизни. Что и вызывает массовые протесты.

Иран сегодня столкнулся с очередной волной антиправительственных выступлений. Предыдущие волны не достигли своих целей и были подавлены Фото: iribnews.iri

Снести установленный в ходе Исламской революции 1979 года режим власти в Иране не получится, потому что он опирается на крепкую идеологию, замешанную на религиозном фундаменте, которую тогда поддержало почти 99% населения страны. У протестующих нет ничего подобного: их требования основаны на недовольстве экономикой, а у оппозиции нет сильных фигур, способных предложить созидательную программу развития и курс на укрепление экономики.

Реза Пехлеви дискредитировал себя полной зависимостью от американцев, что для большинства иранцев совершенно неприемлемо. Угрозы Трампа о возможных военных действиях против Ирана также дискредитируют протестующих, а уж поддержка из Израиля – тем более.

Ситуация выглядит патовой: «верхи не могут, низы не хотят», но все эти волны протеста могут сойти на нет, если власти предложат ясный план экономических реформ, способных преодолеть санкционное давление Запада. Санкции не приговор, тем более что у Ирана есть стратегические союзники в лице Китая и России. План реформ должен быть понятен и привлекателен для населения. Если страна найдет свой путь противостояния санкционному давлению, протесты останутся в прошлом. А если нет – после подавления нынешней волны останется лишь ждать ее возобновления в недалеком будущем.