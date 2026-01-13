news_header_top
Политика 13 января 2026 17:27

Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время протестов в Иране

Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов как председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» направил Президенту Ирана Масуду Пезешкиану письмо со словами соболезнования в адрес родных и близких погибших в результате массовых протестов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«К сожалению, очень много жертв среди мирного населения, в связи с чем в стране объявлен трехдневный траур», – добавила Лилия Галимова.

«В Республике Татарстан с глубоким прискорбием восприняли известие о трагической гибели людей во время протестных акций в Иране. Прошу передать мои соболезнования семьям и близким погибших, а также всем пострадавшим в этот трудный период», – подчеркнул в своем послании Раис РТ.

«Надеюсь, что ситуация в стране вскоре стабилизируется и на ее территории воцарится мир и безопасность», – отметил он.

«Признавая важность диалога и взаимопонимания как условий достижения стабильности и благополучия, выражаю надежду, что в Иране восстановится спокойствие, а все граждане смогут сохранить свою безопасность и вернуться к привычной жизни», – заключил Рустам Минниханов.

#Иран #акции протеста #соболезнования #Рустам Минниханов
