Белый дом заявил о готовности Трампа применить военную силу против Ирана

Президент США Дональд Трамп допускает применение военной силы против Ирана, если сочтет это необходимым. Об этом в интервью телеканалу «Fox News» сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает «ТАСС».

По ее словам, Трамп готов использовать летальную силу и весь потенциал Вооруженных сил США в любой момент, когда посчитает это оправданным. Ливитт отметила, что иранское руководство хорошо осознает такую позицию американского президента.

Пресс-секретарь также заявила, что еще несколько месяцев назад ключевым инструментом давления Тегерана оставалась его ядерная программа, однако в настоящее время ситуация изменилась. По ее утверждению, этот ресурс был полностью уничтожен в результате действий президента Трампа и американских военных.

Ливитт добавила, что дальнейшие шаги главы Белого дома известны только ему самому.