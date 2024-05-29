Трамп заявил, что бомбил бы Москву при начале конфликта в его каденцию

Экс-президент США Дональд Трамп

Фото: микроблог Дональда Трампа

Кандидат в Президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп на одном из предвыборных мероприятий заявил, что нанес бы удары по Москве и Пекину, если бы в его каденцию «Россия напала на Украину, а Китай — на Тайвань». Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Издание замечает, что выступления Трампа на встречах в рамках предвыборной кампании часто касаются внешней политики и чувствительных внутренних тем — таких, как инфляция и иммиграция. При этом слова экс-президента о бомбардировке Москвы и Пекина удивили некоторых из предпринимателей, поддерживающих его участие в выборах.

В целом статья WP посвящена попыткам Трампа собрать больше средств на свою президентскую кампанию, чтобы сократить разницу в количестве привлеченных денег с основным соперником — действующим главой государства Джо Байденом. Он призывает бизнесменов к миллионным пожертвованиям (а руководителей нефтяных корпораций и вовсе попросил собрать для него миллиард долларов).

Ранее бывший Президент США заявлял, что при победе на выборах завершит вооруженное противостояние на Украине всего лишь за одни сутки.