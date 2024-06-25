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Reuters: Трамп планирует подтолкнуть Украину к завершению конфликта
Советники экс-Президента США Дональда Трампа представили ему мирный план по Украине. Если он победит в предстоящих президентских выборах, Киев могут принудить к прекращению конфликта под угрозой прекращения американской помощи, сообщает Reuters.
Разработкой инициативы занимались Кит Келлог и Фред Фляйц — оба бывшие главы штабов Совета нацбезопасности США.
Согласно плану, Украине сможет и дальше получать оружие только в том случае, если вступит в переговоры. В документе говорится, что режим прекращения огня может быть введен с учетом имеющейся «линии фронта».
Келлог и Фляйц отметили, что Трамп положительно отозвался об их идее, однако еще неизвестно, примет ли он ее полностью. «Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны США иссякнет», — подчеркнул Келлог.
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