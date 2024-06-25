Путин: Многие политики Запада не вникли в суть мирного предложения России

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Многие политики стран Запада не пожелали вникнуть в предложение России по мирному разрешению кризиса на Украине. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в обращении к организаторам и участникам юбилейных, десятых по счету Примаковских чтений.

Обращение опубликовано на сайте Кремля, а на самой конференции его зачитал помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

Путин выразил надежду, что участники форума «вдумчиво и рационально» подойдут к рассмотрению выдвинутой РФ инициативы и «смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию». Кроме того, по мнению главы государства, на чтениях будет проявлен интерес и к российским идеям по формированию на Евразийском континенте системы равной неделимой безопасности и взаимовыгодного сотрудничества.

Президент России убежден, что за годы с момента своего основания форум, носящий имя выдающегося государственного деятеля, дипломата и ученого Евгения Примакова, «прочно утвердился в числе наиболее авторитетных международных экспертных конференций». При этом, по его оценке, дискуссии в рамках чтений «носят по-настоящему откровенный, неформальный характер». «Это похоже на коллективный мозговой штурм, который всегда поощрял и практиковал академик Примаков», — добавил он.

В качестве одной из ключевых тем мероприятия упомянул Путин и перспективы дальнейшего развития БРИКС. Он уверен, что именно это объединение «выступает локомотивом построения справедливого и демократического миропорядка, основывающегося на принципах подлинного равноправия, свободного от диктата и силового давления».

«Как и на предыдущих форумах, вы, конечно, не ограничитесь анализом текущей международной ситуации с ее проблемами, кризисами и конфликтами, а обсудите и долгосрочные тенденции мирового развития. То есть, останетесь верны принципу, которым руководствовался сам Евгений Максимович — не уходить от острых вопросов и всегда смотреть в будущее. Ваши оценки, прогнозы и соображения, безусловно, будут интересными и полезными», — подытожил Президент РФ и пожелал участникам чтений успехов и всего самого доброго.